Еліна вийшла у шостий для себе чвертьфінал Ролан Гаррос: огляд матчу 1/8 фіналу Світоліна – Бенчич

Еліна Світоліна (7) в матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос обіграла швейцарку Белінду Бенчич (11) і вийшла у свій шостий у кар'єрі чвертьфінал Ролан Гаррос. Поєдинок тривав 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:0.

Огляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

1/8 фіналу, 31 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 4:6, 6:4, 6:0

Суперниці зустрічалися всьоме, українка перемогла в останніх п'яти матчах. У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти другої ракетки України Марти Костюк (15), яка вибила з боротьби головну фаворитку турніру Ігу Швьонтек (3, Польща).

Світоліна вшосте у кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Ролан Гаррос, зокрема, повторивши результат минулого сезону. Продовжується її переможна серія, яка після титулу в Римі налічує вже 10 поєдинків.

Нагадаємо, що у першому колі Ролан Гаррос Світоліна обіграла у важкому матчі угорку Анну Бондар (57), у другому раунді розправилася з іспанкою Кейтлін Кеведо (128). а в третьому не мала проблем із німкенею Тамарою Корпач (95).