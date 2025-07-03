36-річний Чилич вибив з Вімблдону четверту ракетку світу

Четверта ракетка світу британець Джек Дрейпер залишив Вімблдон. Він поступився ветерану, 36-річному хорвату Маріну Чиличу (83), у чотирисетовому поєдинку.

Зустріч тривала 2 години 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3, 1:6, 6:4.

За поєдинок Дрейпер 14 разів подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 2 брейки. Його суперник виконав 16 ейсів, 6 разів помилився на подачі та зробив 3 брейки.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Друге коло, 3 липня

Марін Чилич (Хорватія) – Джек Дрейпер (Велика Британія) 6:4, 6:3, 1:6, 6:4

Суперники провели перший очний поєдинок. У наступному колі змагань Чилич зіграє з Хауме Муньяром (55, Іспанія).

Зазначимо, що Чилич є фіналістом Вімблдону 2017 і відтоді жодного разу не доходив до третього кола на британському мейджорі. Хорват став третім найстаршим тенісистом, який обіграв представника топ-5 на цьому турнірі після австралійця Кена Розуолла та швейцарця Роджера Федерера.

Нагадаємо, що вперше на старті Вімблдону вилетіла рекордна кількість тенісистів з першої десятки посіву.