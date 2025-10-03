Джокович переміг у протистоянні двох ветеранів на Мастерсі в Шанхаї

38-річний серб Новак Джокович (4) обіграв 37-річного хорвата Маріна Чилича (97) у другому колі Мастерсу в Шанхаї.

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 6:4.

Rolex Shanghai Masters – АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $10,897,410

Друге коло, 3 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Марін Чилич (Хорватія) 7:6(2), 6:4

Суперники зустрічалися 23 раз, 21 перемога за сербом. У наступному раунді змагань Джокович зіграє проти німця Янніка Ханфманна (159).

Новак у віці 38 років 133 днів став найстаршим в історії тенісистом, який зміг обіграти володаря титулу Grand Slam на змаганні рівня Мастерс. Чилич у 2014 році ставав переможцем US Open.

Нагадаємо, що шоста ракетка світу американець Бен Шелтон поступився у другому колі Мастерсу в Шанхаї бельгійцю Давиду Гоффену (87).