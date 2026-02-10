Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Довелося ховатися за поліцію: тенісист ледь не отримав "на горіхи" за ганебну провокацію суперника

Богдан Войченко — 10 лютого 2026, 11:05
Скріншот
Довелося ховатися за поліцію: тенісист ледь не отримав на горіхи за ганебну провокацію суперника

Матч Кубка Девіса між збірними Марокко та Колумбії перетворився на справжній хаос і завершився втручанням поліції. Інцидент стався після перемоги колумбійського тенісиста Ніколаса Мехії у вирішальному поєдинку.

25-річний Мехія здолав 18-річного марокканця Реду Беннані (6:1, 6:7, 6:2), що принесло загальну перемогу Колумбії у протистоянні.

Читайте також :
Відео Жах на корті: тенісист нокаутував сам себе м’ячем і змушений був знятися з матчу

Після завершення матчу колумбієць спровокував публіку, приклавши палець до губ і жестом "заспокоюючи" трибуни. Така реакція викликала справжній вибух емоцій у залі в Касабланці.

Розлючені вболівальники почали жбурляти порожні пляшки з водою просто на корт. Ситуація загострилася настільки, що Мехії довелося залишати арену під охороною поліції. Правоохоронці супроводжували обох гравців після завершення зустрічі.

Напруга не обмежилася лише трибунами після матчу виникли сутички між тренерськими штабами, а також словесні конфлікти між командами Беннані та Мехії. Святкування колумбійця додатково роздратувало марокканську лаву запасних.

Раніше повідомлялося, що відомо французького тенісиста підозрюють у грі на ставках через дивний програш на турнірі в Монпельє. 

ВІДЕО скандал теніс
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік