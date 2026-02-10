Довелося ховатися за поліцію: тенісист ледь не отримав "на горіхи" за ганебну провокацію суперника
Матч Кубка Девіса між збірними Марокко та Колумбії перетворився на справжній хаос і завершився втручанням поліції. Інцидент стався після перемоги колумбійського тенісиста Ніколаса Мехії у вирішальному поєдинку.
25-річний Мехія здолав 18-річного марокканця Реду Беннані (6:1, 6:7, 6:2), що принесло загальну перемогу Колумбії у протистоянні.
Після завершення матчу колумбієць спровокував публіку, приклавши палець до губ і жестом "заспокоюючи" трибуни. Така реакція викликала справжній вибух емоцій у залі в Касабланці.
Розлючені вболівальники почали жбурляти порожні пляшки з водою просто на корт. Ситуація загострилася настільки, що Мехії довелося залишати арену під охороною поліції. Правоохоронці супроводжували обох гравців після завершення зустрічі.
Напруга не обмежилася лише трибунами – після матчу виникли сутички між тренерськими штабами, а також словесні конфлікти між командами Беннані та Мехії. Святкування колумбійця додатково роздратувало марокканську лаву запасних.
Раніше повідомлялося, що відомо французького тенісиста підозрюють у грі на ставках через дивний програш на турнірі в Монпельє.