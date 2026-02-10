Довелося ховатися за поліцію: тенісист ледь не отримав "на горіхи" за ганебну провокацію суперника

Матч Кубка Девіса між збірними Марокко та Колумбії перетворився на справжній хаос і завершився втручанням поліції. Інцидент стався після перемоги колумбійського тенісиста Ніколаса Мехії у вирішальному поєдинку.

25-річний Мехія здолав 18-річного марокканця Реду Беннані (6:1, 6:7, 6:2), що принесло загальну перемогу Колумбії у протистоянні.

Після завершення матчу колумбієць спровокував публіку, приклавши палець до губ і жестом "заспокоюючи" трибуни. Така реакція викликала справжній вибух емоцій у залі в Касабланці.

Розлючені вболівальники почали жбурляти порожні пляшки з водою просто на корт. Ситуація загострилася настільки, що Мехії довелося залишати арену під охороною поліції. Правоохоронці супроводжували обох гравців після завершення зустрічі.

Today’s Crazy incident in Morocco 🤯



Colombian players celebrate Davis cup victory in a provocative way and the crowd responds with thrown bottles.



They had to be escorted by the police to the hotel.



pic.twitter.com/ZlugFFCsWj — SK (@Djoko_UTD) February 8, 2026

Напруга не обмежилася лише трибунами – після матчу виникли сутички між тренерськими штабами, а також словесні конфлікти між командами Беннані та Мехії. Святкування колумбійця додатково роздратувало марокканську лаву запасних.

