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Топова тенісистка затролила американців через блокування TikTok

Богдан Войченко — 19 січня 2025, 12:52
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Топова тенісистка затролила американців через блокування TikTok

Третя ракетка світу Коко Гофф сьогодні обіграла швейцарку Белінду Бенчич у межах четвертого кола одиночного турніру Australian Open-2025.

Американська тенісистка здобула перемогу над суперницею із рахунком 2:1 (5:7, 6:2, 6:2).

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Після свого тріумфу Гофф підійшла до камери, щоб залишити свій автограф, але замість того написала: "RIP TikTok USA" (спочивай з миром ТікТок у США).

19 січня у США набув чинності закон, згідно з яким у країні з міркувань безпеки заборонено роботу соцмережі. На думку американських чиновників, ТікТок, що належить китайській компанії ByteDance, потенційно дозволяє Пекіну збирати дані про американців.

Нагадаємо, у наступному раунді Australian Open-2025 Гофф зіграє проти іспанської тенісистки Паули Бадоси.

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