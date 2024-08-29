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Четверта ракетка світу знялася з US Open-2024

Олександр Булава — 29 серпня, 23:26
Четверта ракетка світу знялася з US Open-2024
Єлєна Рибакіна

Четверта ракетка світу Єлєна Рибакіна з Казахстану не вийшла на матч другого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Рибакіна мала зустрітися з проти француженки Джессіки Понше (143), але не вийшла на матч. Причини відмови наразі невідомі.

Понше, яка стартувала у кваліфікації, у третьому колі зустрінеться з переможницею поєдинку між Каролін Возняцькі та Ренатою Сарасуа.

Нагадаємо, перед стартом US Open-2024 Єлєна припинила співпрацю зі своїм тренером.

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