Четверта ракетка світу знялася з US Open-2024

Четверта ракетка світу Єлєна Рибакіна з Казахстану не вийшла на матч другого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Рибакіна мала зустрітися з проти француженки Джессіки Понше (143), але не вийшла на матч. Причини відмови наразі невідомі.

Понше, яка стартувала у кваліфікації, у третьому колі зустрінеться з переможницею поєдинку між Каролін Возняцькі та Ренатою Сарасуа.

Нагадаємо, перед стартом US Open-2024 Єлєна припинила співпрацю зі своїм тренером.