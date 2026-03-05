Незручний момент на нагородженні: зіркова тенісистка відштовхнула руку чоловіка, який намагався її обійняти

Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна опинилася в центрі обговорень після незручного моменту під час церемонії нагородження на турнірі Індіан-Веллс у США.

Інцидент стався одразу після виставкового матчу змішаних пар у рамках турніру. Рибакіна разом з американцем Тейлором Фрітзом перемогли в шоу-турнірі Eisenhower Cup та отримали чек на 200 тисяч доларів.

Під час нагородження на сцену вийшов віцепрезидент медичної організації Eisenhower Health Девід Ренкер. Коли спортсменам вручали трофеї, чоловік поклав руку на спину тенісистки.

Однак камери зафіксували, як Рибакіна майже одразу відсунула його руку. Після цього чиновник зробив крок назад, а сама спортсменка на мить повернулася в його бік.

Where are the WTA, Pam Shriver and the other woke pundits now. They allegedly care about Rybakina 😠 This old fella is clearly inappropriately touching Elena pic.twitter.com/QTwSsgfiFD — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) March 4, 2026

У соцмережах казахстанська тенісистка нічого не коментувала, проте фанати незручність ситуації, яка виникла на нагородженні.

Раніше повідомлялося, що італійська тенісистка отримала погрози смерті перед матчем на Індіан-Веллсі.