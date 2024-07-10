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Рибакіна: Матч зі Світоліною був не таким легким, як могло здатися

Игорь Чернявский — 10 липня, 18:38
Рибакіна: Матч зі Світоліною був не таким легким, як могло здатися

Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна (4) запевнила, що попри серйозну перевагу в рахунку, чвертьфінальний матч Вімблдона-2024 проти Еліни Світоліної (21) не був для неї простим.

Про це вона розповіла у післяматчевому інтерв’ю.

"З Еліною завжди складно грати. Вона чудова гравчиня та боєць. Попри рахунок, це було не так легко, як може здатися.

Звісно, у мене залишилися неймовірні спогади про Вімблдон-2022 (тоді Єлєна виграла свій перший і поки єдиний турнір Grand Slam — прим.).

Я просто насолоджуюся кожним виходом на корт, особливо тоді, коли я добре граю — це просто дивовижно. Дякую, що прийшли", — сказала Рибакіна.

У півфіналі Єлєна зіграє проти чешки Барбори Крейчикової (32). Друга фіналістка Вімблдона визначиться у протистоянні між хорваткою Донною Векич (37) та італійкою Ясміне Паоліні (7).

Еліна Світоліна Єлєна Рибакіна Вімблдон-2024

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