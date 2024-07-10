Рибакіна: Матч зі Світоліною був не таким легким, як могло здатися

Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна (4) запевнила, що попри серйозну перевагу в рахунку, чвертьфінальний матч Вімблдона-2024 проти Еліни Світоліної (21) не був для неї простим.

Про це вона розповіла у післяматчевому інтерв’ю.

"З Еліною завжди складно грати. Вона чудова гравчиня та боєць. Попри рахунок, це було не так легко, як може здатися. Звісно, у мене залишилися неймовірні спогади про Вімблдон-2022 (тоді Єлєна виграла свій перший і поки єдиний турнір Grand Slam — прим.). Я просто насолоджуюся кожним виходом на корт, особливо тоді, коли я добре граю — це просто дивовижно. Дякую, що прийшли", — сказала Рибакіна.

Elena Rybakina after beating Elina Svitolina at Wimbledon



Elena: “It’s always tough to play Elina. She’s a great player and fighter. No matter the score, it was not as easy as it might look like.”



“You’re the only champion left. How much are you digging into your experience?”… pic.twitter.com/GFsnootsPI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2024

У півфіналі Єлєна зіграє проти чешки Барбори Крейчикової (32). Друга фіналістка Вімблдона визначиться у протистоянні між хорваткою Донною Векич (37) та італійкою Ясміне Паоліні (7).