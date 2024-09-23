Рейтинг ATP: Урсу та Марченко покращили позиції

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 23 вересня.

Змін у першій десятці не відбулося. Лідером залишився італієць Яннік Сіннер, який раніше тріумфував на US Open-2024.

Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який піднявся на 1 сходинку, Ілля Марченко також здобув кілька позицій у рейтингу. До топ-400 також піднявся Олег Приходько, а Віталій Сачко навпаки продемонстрував значний регрес.

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Рейтинг ATP

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) — 11180 очок

2 (2). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 6875

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) — 6690

4 (4). Новак Джокович (Сербія) — 5560

5 (5). Даніїл Медведєв (-) — 5475

6 (6). Андрєй Рубльов (-) — 4645

7 (7). Тейлор Фрітц (США) — 4060

8 (8). Губерт Гуркач (Польща) — 4060

9 (9). Каспер Рууд (Норвегія) — 4010

10 (10). Григор Димитров (Болгарія) — 3920

...

304 (305). Вадим Урсу — 170

315 (318). Ілля Марченко — 163

399 (402). Олег Приходько — 116

407 (385). Віталій Сачко — 114

418 (414). Олександр Овчаренко — 107

483 (481). Ерік Ваншельбойм — 84

508 (506). Юрій Джавакян — 79

531 (526). В'ячеслав Бєлинський — 73

548 (494). Олексій Крутих — 67

563 (565) Владислав Орлов — 64

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року перша ракетка світу Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.

На це відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.

А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.