Рейтинг ATP: Урсу та Марченко покращили позиції
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 23 вересня.
Змін у першій десятці не відбулося. Лідером залишився італієць Яннік Сіннер, який раніше тріумфував на US Open-2024.
Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який піднявся на 1 сходинку, Ілля Марченко також здобув кілька позицій у рейтингу. До топ-400 також піднявся Олег Приходько, а Віталій Сачко навпаки продемонстрував значний регрес.
Рейтинг ATP
1 (1). Яннік Сіннер (Італія) — 11180 очок
2 (2). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 6875
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) — 6690
4 (4). Новак Джокович (Сербія) — 5560
5 (5). Даніїл Медведєв (-) — 5475
6 (6). Андрєй Рубльов (-) — 4645
7 (7). Тейлор Фрітц (США) — 4060
8 (8). Губерт Гуркач (Польща) — 4060
9 (9). Каспер Рууд (Норвегія) — 4010
10 (10). Григор Димитров (Болгарія) — 3920
...
304 (305). Вадим Урсу — 170
315 (318). Ілля Марченко — 163
399 (402). Олег Приходько — 116
407 (385). Віталій Сачко — 114
418 (414). Олександр Овчаренко — 107
483 (481). Ерік Ваншельбойм — 84
508 (506). Юрій Джавакян — 79
531 (526). В'ячеслав Бєлинський — 73
548 (494). Олексій Крутих — 67
563 (565) Владислав Орлов — 64
Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року перша ракетка світу Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.
На це відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.
А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.