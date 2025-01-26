Звєрєв: Не зміг скласти конкуренції Сіннеру, він занадто сильний

Німецький тенісист Александр Звєрєв після поразки у фіналі Australian Open від Янніка Сіннера визнав перевагу суперника та розповів про власні відчуття.

Про це Звєрєв розповів під час церемонії нагородження:

"Перш за все, це важко – стояти тут поруч із цим трофеєм і не мати змоги його торкнутися. Але хочу привітати Янніка – ти заслуговуєш на це більше, ніж хто-небудь. Ти найкращий гравець у світі, і сьогодні я просто не зміг бути твоїм конкурентом. Ти був занадто сильним".

Звєрєв також подякував своїй команді за підтримку, згадавши шлях від важкої травми у півфіналі Ролан Гаррос 2023 до повернення в число найбільш рейтингових тенісистів світу:

"Моя команда робить усе можливе. Ми працюємо правильно, але я просто поки що не достатньо сильний. Ми пройшли великий шлях – від травми щиколотки до другого номера світу та фіналу турніру Grand Slam. Я дуже вдячний їм за це".

Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4), 6:3.

Зазначимо, що Звєрєв дійшов до матчу за титул на трьох різних турнірах Grand Slam. У фіналі US Open 2020 він поступився Домініку Тіму, а на Ролан Гаррос 2024 програв Карлосу Алькарасу.