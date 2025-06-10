Рекордна сума: ракетку Надаля продали на аукціоні

Ракетку легендарного іспанського тенісиста Рафаеля Надаля продали за рекордні 157,3 тисяч євро.

Про це повідомляє ESPN.

Це та сама ракетка, якою він переміг Стена Вавринку (6:2, 6:3, 6:1) у фіналі Відкритого чемпіонату Франції у 2017 році. Повідомляється, що це рекордна сума продажу тенісних ракеток на аукціонах.

Минулий рекорд належав ракетці Надаля з фінального матчу Australian Open-2022, його останнього титулу Великого шлема. Тоді іспанець переміг росіянина Данила Медведєва, а ракетку продали на аукціоні за 139,7 тисяч доларів.

Рафаель Надаль – переможець 22 турнірів Великого шлема, дворазовий олімпійський чемпіон, багаторазовий переможець турнірів серії Тур ATP Мастерс 1000. Завершив кар’єру у 2024 році.

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