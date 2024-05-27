Надаль: Не хочу виходити на корт, знаючи, що у мене немає шансів

22-разовий володар Grand Slam Рафаель Надаль вірить, що в нього є шанси перемогти на, ймовірно, останньому Ролан Гаррос у кар’єрі.

Своїм налаштуванням на улюблений мейджор іспанец поділився в коментарі для Inside The Games.