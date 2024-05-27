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Надаль: Не хочу виходити на корт, знаючи, що у мене немає шансів

Игорь Чернявский — 27 травня, 11:26
Надаль: Не хочу виходити на корт, знаючи, що у мене немає шансів

22-разовий володар Grand Slam Рафаель Надаль вірить, що в нього є шанси перемогти на, ймовірно, останньому Ролан Гаррос у кар’єрі.

Своїм налаштуванням на улюблений мейджор іспанец поділився в коментарі для Inside The Games.

"Я буду грати на турнірі з думкою, що зможу викластися на всі 100%. І якщо 100% буде недостатньо для перемоги в матчі, я прийму це. Але я не хочу виходити на корт, знаючи, що у мене немає шансів. Якщо є 0,01% шансів, я хочу спробувати", — сказав Надаль.

У своєму першому матчі на Ролан Гаррос-2024 "Король ґрунту" зустрінеться з четвертою ракеткою світу Александром Звєрєвим. У шести матчах на ґрунтовому покритті між цими тенісистами Рафа здобув 5 перемог і лише одного разу програв.

Напередодні Надаль заявив, що зараз він може грати без обмежень.

Ролан Гаррос Рафаель Надаль

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