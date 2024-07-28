Битві легенд бути: Надаль та Джокович зустрінуться в другому колі Олімпійських ігор-2024

Два найтитулованіших тенісисти в історії — іспанець Рафаель Надаль та серб Новак Джокович — зіграють між собою у другому колі Олімпійських ігор-2024. Поєдинок відбудеться завтра, 29 липня. Орієнтовний час буде визначено пізніше.

Новак на старті пройшов австралійця Меттью Ебдена (6:0, 6:1), а Рафа в непростому матчі здолав угорця Мартона Фучовича (6:1, 4:6, 6:4). Цікаво, що Джокович впорався зі своїм опонентом за менш ніж годину, тоді як стартовий матч Надаля тривав 2 з половиною години.

До того ж, Рафаель, на відміну від Новака, бере участь у парному розряді. Напередодні іспанець разом із Карлосом Алькарасом здобули путівку в друге коло. Після гри Надаль висловив невдоволення тим, що його поєдинок із Фучовичем поставили надто рано. Він навіть припускав, що може знятися з одиночного розряду.

Історія протистоянь Надаля та Джоковича налічує 59 матчів. Із мінімальною перевагою лідирує серб — 30:29. На двох вони виграли 46 титулів Grand Slam, за цим критерієм також кращий Новак — 24:22. Але він жодного разу не вигравав Олімпійські ігри, тоді як "Король грунту" (прізвисько Надаля — прим.) може похизуватися двома золотими медалями — у Пекіні-2008 в одиночному розряді та в Ріо-2016 у парному.