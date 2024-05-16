Білоруска Соболенко — про лайку під час інтерв'ю: Просто матюки в мене в крові
Друга ракетка світу з Республіки Білорусь Аріна Соболенко вважає, що лається під час інтерв'ю через те, що матюки в неї в крові.
Слова відомої тенісистки цитує Tennis.com.
"У мене була така ідея, і я зрозуміла, що люди хотіли б бачити таке частіше. Тепер моя мета – знімати у кожному місті.
Доти, доки їм не перестане подобатися. Як тільки вони почнуть говорити: "Припини, ми втомилися від цього ла*на...", — заявила "нейтральна" спортсменка в прямому етері.
Журналіст тут же повідомив, що перед інтерв'ю вона обіцяла не говорити нічого подібного — ні слів на букву "F", ні інших лайок.
"Просто матюки в мене в крові", — додатково зізналась Аріна.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна (19) поступилась саме Соболенко в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.
Також ми писали, що українець Ілля Марченко (242) вперше в сезоні вийшов у півфінал Челленджера в Тайвані.