Не стримала сліз: Костюк розплакалася під час гімну України на Кубку Біллі Джин Кінг

Матч Кубку Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею почався з доволі емоційної ноти.

Вже традиційно перед грою пролунали гімни обох команд. Тенісистка Марта Костюк не змогла стримати емоцій і розплакалася під час його виконання.

Зворушливий момент того, як українка витирає сльози потрапив в об'єктиви камер і миттєво розлетівся серед фанатів.

Нагадаємо, в першому матчі між Україною та Польщею зустрілися Марта Костюк та Катажина Кава. Згодом на корт вийдуть Еліна Світоліна (18) та Мая Хвалінська (121), яка змінила Ігу Швьонтек.

Завершувати програму матчевої зустрічі будуть пари. Людмила та Надія Кіченок боротимуться проти Мартіни Кубки та Маї Хвалінської.

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На "Чемпіоні" доступна онлайн-трансляція матчу Кубку Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею.

Напередодні збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е.