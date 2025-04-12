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Україна – Швейцарія: онлайн відеотрансляція матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Лисак — 12 квітня 2025, 11:16
Україна – Швейцарія: онлайн відеотрансляція матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Федерація тенісу України

Збірна України продовжить свої виступи на Кубку Біллі Джин Кінг матчем проти Швейцарії, який відбудеться сьогодні, 12 квітня.

До заявки національної команди входять: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Трансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Setanta Sports. Переглянути зустріч можна за цим посиланням.

Для того, щоб пройти до фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, нашим тенісисткам достатньо виграти одну гру з трьох.

За умови завтрашньої поразки 1:2 в кожної збірної буде по одній перемозі в матчі, проте збірна України матиме найбільшу кількість звитяг в окремих зустрічах (4) у порівнянні з суперницями.

Нагадаємо, що у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг виходить лише переможець групи.

Напередодні збірна України впевнено перемогла команду Польщі в першому матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. У першій грі дня Марта Костюк перемогла Катажину Каву 6:1, 6:2, після чого Еліна Світоліна виграла другий поєдинок у Маї Хвалінської з рахунком 7:6(4), 6:3. Довершили розгром сестри Людмила та Надія Кіченок у парному розряді.

Раніше польська команда розгромила Швейцарію з рахунком 3:0 у стартовому поєдинку групи E.

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