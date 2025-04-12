Україна – Швейцарія: онлайн відеотрансляція матчу Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України продовжить свої виступи на Кубку Біллі Джин Кінг матчем проти Швейцарії, який відбудеться сьогодні, 12 квітня.

До заявки національної команди входять: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Трансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Setanta Sports. Переглянути зустріч можна за цим посиланням.

Для того, щоб пройти до фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, нашим тенісисткам достатньо виграти одну гру з трьох.

За умови завтрашньої поразки 1:2 в кожної збірної буде по одній перемозі в матчі, проте збірна України матиме найбільшу кількість звитяг в окремих зустрічах (4) у порівнянні з суперницями.

Нагадаємо, що у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг виходить лише переможець групи.

Напередодні збірна України впевнено перемогла команду Польщі в першому матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. У першій грі дня Марта Костюк перемогла Катажину Каву – 6:1, 6:2, після чого Еліна Світоліна виграла другий поєдинок у Маї Хвалінської з рахунком 7:6(4), 6:3. Довершили розгром сестри Людмила та Надія Кіченок у парному розряді.

Раніше польська команда розгромила Швейцарію з рахунком 3:0 у стартовому поєдинку групи E.