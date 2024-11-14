Гра тривала три сети: Фрітц обіграв Мінаура на Підсумковому турнірі ATP
Тейлор Фрітц
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Американський тенісист Тейлор Фрітц (5) обіграв австралійця Алекса де Мінаура (9) в межах третього туру групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.
Матч завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:3.
Гра тривала 2 години та 9 хвилин. Тейлор подав 6 ейсів, зробив 1 подвійну помилку та виграв 3 із 6 брейк-пойнтів. Його опонент також 6 разів подав на виліт, допустив 3 подвійні помилки та реалізував 2 з 6 брейк-пойнтів.
ATP Finals
Турин, Італія, хард
Призовий фонд – 15,250 млн доларів
Група В, 2 тур
13 вересня
Тейлор Фрітц (США) – Алекс де Мінаур (Австралія) 5:7, 6:4, 6:3
Це була дев'ята зустріч суперників. Фрітц виграв четвертий очний поєдинок. Мінаур програв всі три зустрічі групового етапу та вилетів. Доля Фрітца залежить від матчу Сінер – Мєдвєдєв.