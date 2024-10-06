Ястремська отримала в суперниці росіянку на турнірі в Ухані

Українська тенісистка Даяна Ястремська (35) у першому колі хардового турніру WTA 1000 в Ухані зіграє проти "нейтральної" спортсменки Еріки Андрєєвої (67).

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Цікаво, що Андрєєва у неділю програла ще одній українці Лесі Цуренко (88) у фіналі кваліфікації – 6:7(3), 5:7, але отримала статус лакі-лузера. Ястремська у разі перемоги над Ерікою у другому колі може зіграти зі ще однією Андрєєвою, Міррою (22), якщо та здолає китаянку Ван Сію (95).

Наразі Леся ще не отримала свою першу соперницю в основній сітці. Це може бути Аманда Анісімова з США (43), Кеті Бултер із Великої Британії (34), румунка Жаклін Крістіан (80) або Кароліна Мухова з Чехії (49).

Також в основі турніру в Ухані зіграє перша ракетка України Марта Костюк. Вона отримала 13-й номер посіву і в стартовій зустрічі змагатиметься проти Еліни Аванесян (47) з Вірменії.

Юлія Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію, поступившись Анні Бондар з Угорщини.