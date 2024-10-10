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Сіннер прокоментував завершення кар'єри Надаля

Володимир Клепач — 10 жовтня, 14:01
Сіннер прокоментував завершення кар'єри Надаля
Сіннер і Надаль
Getty images

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер прокоментував новину про завершення кар'єри Рафаеля Надаля.

Про це італієць розповів на пресконференції на турнірі в Шанхаї.

"Це важка новина для всього тенісного світу, і не тільки тенісного. Що я можу сказати, мені дуже пощастило познайомитися з ним і як з людиною, а він неймовірна людина.
Звичайно, ми всі бачили, наскільки він був хорошим гравцем. Він давав уроки нам, молодим гравцям, як поводитися на корті, як справлятися з складними ситуаціями. Він подарував усім нам багато емоцій, коли ми бачили, як він грає.
Він показав, як залишатися скромним, не змінюватися з успіхом, обирати правильних людей навколо себе, мати чудову сім'ю. Є так багато чудових речей, які він дав усім нам. Це важка новина, але, з іншого боку, у всього є початок і у всього є кінець. Тільки він знає, що він відчуває", – сказав Сіннер.

10 жовтня Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри. Рафа повідомив, що Кубок Девіса стане його останнім турніром.

Рафаель Надаль Яннік Сіннер

Рафаель Надаль

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