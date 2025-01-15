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Минулорічна фіналістка Australian Open сенсаційно програла у другому колі

Володимир Клепач — 15 січня 2025, 21:10
Минулорічна фіналістка Australian Open сенсаційно програла у другому колі
Чжен Ціньвень
Getty Images

Минулорічна фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Чжен Ціньвень зазнала несподіваної поразки у другому колі австралійського мейджора.

П’ята ракетка світу поступилася 36-річній німкені Лаурі Зігемунд (97). Матч тривав 2 години 18 хвилин, китаянка програла з рахунком 6:7(3), 3:6. Чжен 11 разів подала навиліт і допустила 3 подвійних помилки. У суперниці був лише 1 ейс і також 3 подвійних. Лаура використала 3 з 6 брейк-пойнтів, Ціньвень реалізувала 2 з 6.

Зігемунд вперше обіграла суперницю з топ-5 на турнірі Grand Slam, раніше вона перемагала таких високорейтингових опоненток лише на домашньому турнірі в Штутгарті (4 рази).

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/32 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд: $59,8 млн
15 січня

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Чжен Ціньвень (Китай, 5) 7:6(3), 6:3

У третьому колі Лаура Зігемунд зіграє проти Анастасії Павлюченкової (32). Чжен Ціньвень гарантовано покине топ-5 світового рейтингу за підсумками змагань, вона не змогла захистити 1230 очок.

Чжен Ціньвень Australian Open-2025 Лаура Зігемунд

Чжен Ціньвень

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