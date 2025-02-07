Овчаренко поступився на шляху у півфінал турніру в Індії

Український тенісист Олександр Овчаренко (311) поступився чеху Далібору Сврчіні (223) у чвертьфіналі турніру серії челенджер у Ченнаї, Індія.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 0:6. Українець жодного разу не подав навиліт та використав 3 з 6 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісистів.

Зазначимо, що завдяки виходу в 1/4 фіналу Овчаренко з наступного тижня вперше у кар'єрі потрапить до числа 300 найкращих тенісистів планети.

Chennai Open – ATP Challenger Tour 100

Ченнаї, Індія, хард

Призовий фонд – $160 000

1/4 фіналу, 7 лютого

Далібор Сврчіна (Чехія) – Олександр Овчаренко (Україна) 6:3, 6:0

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Ченнаї Овчаренко переміг угорця Жомбора Піроша, а у другому здолав росіянина Алєксєя Захарова.