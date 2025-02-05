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Овчаренко вийшов до другого кола челенджера в індійському Ченнаї, де зустрінеться з росіянином

Станіслав Матусевич — 5 лютого 2025, 11:22
Олександр Овчаренко
Олександр Овчаренко
Getty images

У середу, 5 лютого, український тенісист Олександр Овчаренко (311) розпочав виступи на турнірі серії челенджер у Ченнаї, Індія.

У першому колі українець переміг восьмого сіяного, угорця Жомбора Піроша (214) – 7:6(4), 6:4.

За матч Овчаренко одного разу подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та взяв дві подачі суперника. У свою чергу, Пірош виконав 6 ейсів, тричі помилився на подачі та спромігся на один брейк.

Chennai Open - ATP Challenger Tour 100
Ченнаї, Індія, хард
Призовий фонд – $160 000
Перше коло, 5 лютого

Олександр Овчаренко (Україна) – Жомбор Пірош (Угорщина) 7:6(4), 6:4

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі Олександр зустрінеться з так званим "нейтральним" спортсменом Алєксєєм Захаровим (333).

Нагадаємо, що минулого тижня Овчаренко виступав у складі збірної України на Кубку Девіса, де здобув свою першу перемогу у складі національної команди.

Олександр Овчаренко

Олександр Овчаренко

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