Овчаренко вийшов до другого кола челенджера в індійському Ченнаї, де зустрінеться з росіянином
У середу, 5 лютого, український тенісист Олександр Овчаренко (311) розпочав виступи на турнірі серії челенджер у Ченнаї, Індія.
У першому колі українець переміг восьмого сіяного, угорця Жомбора Піроша (214) – 7:6(4), 6:4.
За матч Овчаренко одного разу подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та взяв дві подачі суперника. У свою чергу, Пірош виконав 6 ейсів, тричі помилився на подачі та спромігся на один брейк.
Chennai Open - ATP Challenger Tour 100
Ченнаї, Індія, хард
Призовий фонд – $160 000
Перше коло, 5 лютого
Олександр Овчаренко (Україна) – Жомбор Пірош (Угорщина) 7:6(4), 6:4
Це була перша зустріч суперників. У наступному колі Олександр зустрінеться з так званим "нейтральним" спортсменом Алєксєєм Захаровим (333).
Нагадаємо, що минулого тижня Овчаренко виступав у складі збірної України на Кубку Девіса, де здобув свою першу перемогу у складі національної команди.