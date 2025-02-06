Овчаренко здолав росіянина і зіграє у чвертьфіналі челенджера в Індії

У четвер, 6 лютого, український тенісист Олександр Овчаренко (311) вийшов до чвертьфіналу на турнірі серії челенджер у Ченнаї, Індія.

У матчі другого кола українець здолав так званого "нейтрального" тенісиста Алєксєя Захарова (333) з рахунком 0:6, 7:6(5), 6:4.

За матч Овчаренко 6 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та взяв 3 подачі суперника. У свою чергу, Захаров виконав 14 ейсів, 6 разів помилився на подачі та зробив 5 брейків. Цікаво, що за матч росіянин виграв на 10 очок більше за українця (106 проти 96), але здобути загальну перемогу йому це не допомогло.

Завдяки цьому успіху, з наступного тижня Овчаренко вперше у кар'єрі потрапить до числа 300 найкращих тенісистів планети.

Chennai Open – ATP Challenger Tour 100

Ченнаї, Індія, хард

Призовий фонд – $160 000

Друге коло, 6 лютого

Олександр Овчаренко (Україна) – Алєксєй Захаров (–) 0:6, 7:6(5), 6:4

Це була перша зустріч тенісистів. У чвертьфіналі український тенісист зустрінеться з чехом Далібором Сврчіною (223).

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Ченнаї Овчаренко переміг угорця Жомбора Піроша.