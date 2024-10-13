Сачко і Крутих вийшли до фіналу кваліфікації на турнірі в Італії, Орлов вибув

Українські тенісисти Віталій Сачко і Олексій Крутих вийшли до фіналу кваліфікації на челенджері в Ольбії, Італія. Ще один українець Владислав Орлов проиграв стартовий матч відбору.

Відзначимо, що п'ятий сіяний Сачко (402) здобув технічну перемогу над італійцем Лоренцо Карбоні (867), який не вийшов на матч.

Олексій Крутих (549) за 1 годину 54 хвилини переграв Крістофа Негріту (426) з Німеччини.

Владислав Орлов (559) за 1 год 33 хвилини поступився Даніелю Меріда Агілару з Іспанії (331).

Olbia Challenger – ATP Challenger 125

Ольбія, Італія, хард

Призовий фонд – €148,625

Кваліфікація, півфінал – 13 жовтня



Віталій Сачко (Україна) – Лоренцо Карбоні (Італія) технічна перемога

Олексій Крутих (Україна) – Крістоф Негріту (Німеччина) 6:4, 7:6(5)

Даніель Меріда Агілар (Іспанія) – Владислав Орлов (Україна) 6:2, 6:4

Сачко у фіналі зіграє проти перуанця Стівен Діеса (537), Крутих змагатиметься з третім сіяним італійцем Андреа Піккьоне (346).



