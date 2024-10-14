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Крутих кваліфікувався на турнір в Італії, Сачко вибув

Микола Дендак — 14 жовтня, 22:10
Крутих кваліфікувався на турнір в Італії, Сачко вибув
Олексій Крутих
АТР

Українські тенісисти Віталій Сачко і Олексій Крутих зіграли у фіналі кваліфікації Челенджера в Ольбії, Італія.

Крутих (556) за 1 годину 50 хвилин переграв третього сіяного італійця Андреа Піккьоне (355). Він 5 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 4 з 11 брейк-пойнтів.

А п'ятий сіяний Сачко (413) поступився перуанцю Стівену Діесу (564). На рахунку українця 4 ейси, 6 подвійних помилок та 2 використаних брейк-пойнти з 3.

Olbia Challenger – ATP Challenger 125
Ольбія, Італія, хард
Призовий фонд – €148,625
Кваліфікація, фінал – 14 жовтня
Олексій Крутих (Україна) – Андреа Піккьоне (Італія) 6:4, 6:3
Стівен Діес (Перу) Віталій Сачко (Україна) 6:4, 6:2

Наступний свій поєдинок Крутих зіграє у першому колі турніру 15 жовтня. Суперником буде американець Еміліо Нава (208).

Віталій Сачко Олексій Крутих

Віталій Сачко

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