Моторошний момент на Australian Open: Сабалєнка влучила суперниці м'ячем просто в голову
Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка успішно розпочала свій шлях на Australian Open, здолавши Тьянтсоа Сару Ракотоманга Ражаону з Франції з рахунком 6:4, 6:1.
Втім, матч запам'ятався не лише результатом, а й неприємним і навіть моторошним епізодом, який миттєво облетів соцмережі.
Під час одного з геймів на подачі "нейтральної" тенісистки з білоруським паспортом Сабалєнка потужним ударом влучила м'ячем суперниці прямо в голову. Момент виглядав справді лякаюче, а на трибунах запанувала напружена тиша.
На щастя, серйозних наслідків вдалося уникнути. Сабалєнка одразу підняла руку на знак вибачення, продемонструвавши повагу до опонентки, після чого матч було продовжено.
