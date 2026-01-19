Українська правда
Моторошний момент на Australian Open: Сабалєнка влучила суперниці м'ячем просто в голову

Богдан Войченко — 19 січня 2026, 15:12
Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка успішно розпочала свій шлях на Australian Open, здолавши Тьянтсоа Сару Ракотоманга Ражаону з Франції з рахунком 6:4, 6:1.

Втім, матч запам'ятався не лише результатом, а й неприємним і навіть моторошним епізодом, який миттєво облетів соцмережі.

Під час одного з геймів на подачі "нейтральної" тенісистки з білоруським паспортом Сабалєнка потужним ударом влучила м'ячем суперниці прямо в голову. Момент виглядав справді лякаюче, а на трибунах запанувала напружена тиша.

На щастя, серйозних наслідків вдалося уникнути. Сабалєнка одразу підняла руку на знак вибачення, продемонструвавши повагу до опонентки, після чого матч було продовжено.

Раніше повідомлялося, що матч першого кола Australian Open за участі Юлії Путінцевої запам'ятався скандальною поведінкою тенісистки після фінального розіграшу. Колишня росіянка демонстративно відсвяткувала свою перемогу дивними танцями.

