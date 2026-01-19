Моторошний момент на Australian Open: Сабалєнка влучила суперниці м'ячем просто в голову

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка успішно розпочала свій шлях на Australian Open, здолавши Тьянтсоа Сару Ракотоманга Ражаону з Франції з рахунком 6:4, 6:1.

Втім, матч запам'ятався не лише результатом, а й неприємним і навіть моторошним епізодом, який миттєво облетів соцмережі.

Під час одного з геймів на подачі "нейтральної" тенісистки з білоруським паспортом Сабалєнка потужним ударом влучила м'ячем суперниці прямо в голову. Момент виглядав справді лякаюче, а на трибунах запанувала напружена тиша.

На щастя, серйозних наслідків вдалося уникнути. Сабалєнка одразу підняла руку на знак вибачення, продемонструвавши повагу до опонентки, після чого матч було продовжено.

🤕 En pleine tête ! Aryna Sabalenka s'excuse après avoir envoyé la balle dans le visage de la Française Sarah Rakotomanga #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/xFTtpdfhP4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 18, 2026

