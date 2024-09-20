Орлов завдяки технічній перемозі пройшов у півфінал турніру ITF у Румунії

Український тенісист Владислав Орлов, разом із представником Болгарії Петром Нестеровим пройшли у півфінал турніру ITF M25 Satu Mare 2 у Румунії.

Суперники дуету українця, Федеріко Чіна та П'єтро Маріно не взяли участь у поєдинку, тому Орлов та Нестеров завдяки технічній перемозі здобули можливість позмагатися у півфіналі турніру.

В 1/2 фіналу суперниками Орлова стануть чехи Філіп Дуда та Давид Поляк. Поєдинок запланований на сьогодні, 20 вересня. Орієнтовний час початку – 14:55 за київським часом.

ITF M25 Satu Mare 2 – Румунія

Парний розряд, чоловіки

Ґрунт

Призовий фонд – $25000

Чвертьфінал, 20 вересня

Владислав Орлов (Україна)/Петр Нестеров (Болгарія) – Федеріко Чіна (Італія)/П'єтро Маріно (Італія) Технічна перемога