Принципова позиція: на Вімблдоні не буде російських ганчірок

Організатори Вімблдону заборонили проносити російські та білоруські прапори на триубуни.

Про це повідомило російське пропагандистське медіа "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу турніру.

"Прапори Росії та Білорусі заборонено проносити на турнір. Гостям, які спробують пронести прапори на територію, нададуть можливість залишити їх у камері схову і здати співробітникам біля воріт", — йдеться у повідомленні організаторів.

Нагадаємо, основна сітка Вімблдону-2024 проходитиме з 1 до 14 липня. Наразі за здобуття путівку в основу борються Дар’я Снігур, Юлія Стародубцева та Катаріна Завацька. Втім, Завацька або Снігур точно не пройдуть до основної сітки, адже жереб звів їх у другому раунді кваліфікації.