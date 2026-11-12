Фінляндія обмежила в'їзд російських спортсменів на територію країни

Уряд Фінляндії ухвалив рішення про обмеження в'їзду російських спортсменів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

"Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Російської Федерації. Відповідно до принципового рішення від 12 листопада 2026 року уряд заявив, що в'їзд громадян Російської Федерації до Фінляндії без гострої необхідності, включаючи короткострокову роботу з візи, зокрема у спортивній сфері, загрожує міжнародним відносинам країни", – йдеться у повідомленні.

Також міністр закордонних справ Еліна Валтонен додала, що будь-які короткострокові відвідини Фінляндії росіянами не відповідають її національним інтересам в умовах загарбницької війни РФ проти України.

"В умовах агресивної війни Росії, що триває, російським спортсменам нічого робити у Фінляндії", – сказала Валтонен.

Окремо у відомстві зауважили, що росіяни використовують спорт як спосіб пропаганди та просування власних ідей війни.

Зазначимо, що це рішення ухвалили одразу після вимог російської федерації хокею гарантувати юнацькій збірній участь у майбутньому чемпіонаті світу або перенести першість в іншу країну через відмову Канади у видачі її спортсменам віз.