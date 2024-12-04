Олійникова поступилась у другому колі турніру в Бразилії
Українська тенісистка Олександра Олійникова (297) поступилась Маї Хвалінській (158) з Польщі у другому колі ґрунтового турніру у Флоріанополісі, Бразилія.
Матч тривав 1 годину 50 хвилин й завершився з рахунком 7:6(1), 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.
Нагадаємо, українка на старті турніру обіграла нейтральну російську тенісистку Алевтіну Ібрагімову.
MundoTenis Open – WTA 125
Флоріанополіс, Бразилія
Грунт
Призовий фонд $115,000
Друге коло, 4 грудня
Мая Хвалінська (Польща) – Олександра Олійникова (Україна) 7:6(1), 6:1
Напередодні Олійникова не змогла вийти до фіналу на другому поспіль турнірі у Греції.