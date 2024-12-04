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Олійникова поступилась у другому колі турніру в Бразилії

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 18:30
Олійникова поступилась у другому колі турніру в Бразилії

Українська тенісистка Олександра Олійникова (297) поступилась Маї Хвалінській (158) з Польщі у другому колі ґрунтового турніру у Флоріанополісі, Бразилія.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин й завершився з рахунком 7:6(1), 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 4 брейк-пойнтів.

Нагадаємо, українка на старті турніру обіграла нейтральну російську тенісистку Алевтіну Ібрагімову.

MundoTenis Open – WTA 125
Флоріанополіс, Бразилія
Грунт
Призовий фонд $115,000
Друге коло, 4 грудня

Мая Хвалінська (Польща) Олександра Олійникова (Україна) 7:6(1), 6:1

Напередодні Олійникова не змогла вийти до фіналу на другому поспіль турнірі у Греції.

Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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