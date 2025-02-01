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Ястремська обіграла першу ракетку Данії на турнірі в Лінці: огляд матчу

Володимир Клепач — 1 лютого 2025, 18:27
Даяна Ястремська на турнірі в Лінці
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) здолала представницю Данії Клару Таусон (39) у півфіналі турніру серії WTA 500 у австрійському Лінці.

Огляд матчу

Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4. Ястремська 6 раз подала навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та зробила 3 брейки. На рахунку Таусон по 5 ейсів та помилок на подачі. Данка жодного разу не зуміла взяти подачу українки, хоча мала для цього 9 спроб.

Це була друга зустріч між тенісистками, в обох перемогу святкувала Ястремська.

Завдяки цьому успіху Даяна повернеться до першої півсотні рейтингу WTA.

У фіналі українка зустрінеться з "нейтральною" тенісисткою Єкатериною Александровою (30, –), яка в суботу обіграла чешку Кароліну Мухову (19).

Лінц Даяна Ястремська Єкатерина Александрова

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