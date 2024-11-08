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Крутих і Овчаренко не змогли пробитися до півфіналу на турнірі в Греції

Володимир Клепач — 8 листопада 2024, 16:48
Крутих і Овчаренко не змогли пробитися до півфіналу на турнірі в Греції
Овчаренко і Крутих
ФТУ

Українські тенісисти Олексій Крутих (540) та Олександр Овчаренко (333) не змогли вийти до півфіналів на турнірі ITF M25 в Іракліоні (Греція).

Крутих поступився другому сіяному французу Габріелю Дебрю (333), матч завершився із рахунком 6:4, 6:2 на користь представника Франції.

Овчаренко програв лідеру посіву Готьє Онклену з Бельгії (269), вигравши першу партію. В результаті було зафіксовано рахунок 3:6, 6:3, 6:4 на користь бельгійця.

ITF M25
Іракліон, Греція
Призовий фонд – $25,000
1/4 фіналу, 8 листопада

Габріель Дебрю (Франція) – Олексій Крутих (Україна) 6:4, 6:2

Готьє Онклен (Бельгія) – Олександр Овчаренко (Україна) 3:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, нещодавно Овчаренко завоював титул на турнірі ITF M25 в Італії.

Олександр Овчаренко Олексій Крутих

Олексій Крутих

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