Болю більше нема: Джокович провів контрольну гру та готовий виступити на Вімблдоні

Титулований сербський тенісист Новак Джокович (2) провів виставковий поєдинок проти Данііла Медвєдєва (5) та заявив про відсутність болю у коліні перед стартом Вімблдону-2024.

Поєдинок завершився перемогою другої ракетки світу з рахунком 6:3, 6:4. Джокович вимушено грав у наколіннику, оскільки період реабілітації ще триває.

Слова Новака після матчу цитує BBC.

"Я можу сказати вам, що мені дуже, дуже сподобалося. Теніс без болю – це найкращий теніс. Я провів матч без болю в коліні та дуже радий. Очевидно, це було чудове випробування проти одного з найкращих гравців світу", — сказав Джокович.

Нагадаємо, що Джокович не зміг продовжити виступ на Ролан Гаррос-2024 через травму коліна, знявшись із чвертьфіналу проти Каспера Рууда. Серб переніс операцію на меніску та протягом трьох тижнів відновлювався після хірургічного втручання.

Зазначимо, в першому колі Вімблдону-2024 Джокович має зіграти проти чеського дебютанта Віта Копржіви.