Джокович — про матч з Музетті: У якийсь момент я не знав, що робити

24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович зізнався, що у певний момент втратив контроль матчем проти Лоренцо Музетті (30) у третьому колі Ролан Гаррос.

Його слова на післяматчевій пресконференції наводить AP News.

"У мене виникли серйозні проблеми. Варто віддати належне Лоренцо за те, що він показав видатний теніс і змусив мене почуватися некомфортно. Дуже високий рівень. У якийсь момент я не знав, що робити. У третьому сеті та на початку четвертого я грав не найкращим чином", — сказав Джокович.

Матч тривав 4 години 32 хвилини і став найпізнішим поєдинком в історії Ролан Гаррос, оскільки завершився о 03:07 за паризьким часом.

У підсумку серб переміг з рахунком 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0. У наступному колі на нього чекає зустріч зі ще одним італійцем Франсіско Серундоло (27).