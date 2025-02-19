Німецька тенісистка, яка народилася в Києві, отримала wild card на турнір Штутгарті

23-річна Єва Лис отримає wild card в основну сітку Porsche Tennis Grand Prix. Для німецької тенісистки, яка народилася в Києві, це рішення організаторів турніру стало приємною несподіванкою. І водночас – заслуженою винагородою, адже німецька гравчиня з українським корінням створила справжню сенсацію на Australian Open, де стала першою жінкою – lucky loser, яка пробилася до четвертого колу турніру.

"Ми хочемо дати їй можливість отримати досвід і впевненість у своїх силах проти найкращих гравчинь у Штутгарті", — каже спортивна директорка турніру на Porsche Arena Анке Хубер.

Єва Лис радіє цьому другому шансу після 2022 року:

"Турнір традиційно завжди дуже відвідуваний. Виклик змагатися з гравцями такого рівня надзвичайно мотивує мене".

instagram.com/eva.lys

Спортсменка проживає в Гамбурзі, але народилася в столиці України й належить до тенісної родини. Її батько Володимир – колишній тенісист, який виступав за збірну України в Кубку Девіса, а зараз працює тренером в Гамбурзі. Старша сестра Єви, Ліза Матвієнко – теж тенісистка. Лис почала займатися тенісом з 5 років.

Єва Лис із батьком

На турнірі в Штутгарті Єва непогано дебютувала у 2022 році. На старті турніру вона здобула свою першу перемогу в турі, обігравши в 3 сетах (5:7, 7:5, 7:5) Вікторію Голубіч зі Швейцарії. У другому турі Єва програла першій ракетці світу Іги Швьонтек (1:6, 1:6), але заслужила оплески публіки та визнання фахівців.

Також це були перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На пресконференції у Штутгарті Лис розповіла про події в Україні. Її дядько Іван Березенко на той час працював головним лікарем травматологічного диспансеру в Києві.

"Те, що відбувається в Україні – найгірше, що можна уявити. Я весь час на зв'язку зі своїми родичами і пишаюся ними. Нині мій дядько постійно перебуває в клініці, щоб оперувати поранених солдатів та мирних жителів. Вночі він спить у бункері під лікарнею… Я їм так пишаюся… Ми всі такі. Слава Україні!"

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