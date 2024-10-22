Надаль пояснив, чому ще 3 титули Grand Slam не зробили б його щасливішим

Рафаель Надаль заявив, що завершення кар'єри з 25 титулами Grand Slam замість 22 не зробило б його більш радісним чи щасливим.

Слова іспанця наводить AS.com.

"Можливо, якби не травми, я б і виграв більше титулів, але... Зрештою, очевидно, що я втратив більше, ніж усі мої суперники, з точки зору шансів на перемогу в турнірах Grand Slam, але реальність така, що це сталося зі мною. Завдяки цьому я зробив кар'єру, яку ніколи не міг собі уявити, і я більш ніж щасливий. Нещодавно я говорив про це з Федерером, з Алькарасом. Коли ти змагаєшся, ти хочеш бути найкращим, тому що це природа спорту.

Я завжди хотів бути найкращим або, принаймні, намагався бути найкращим. Але це ніколи не призводило до того, що я ставав одержимим цим. Моє бажання завжди було особистим викликом, бажанням бути кращим завдяки власній мотивації та вдосконаленню. Я вірю в те, що треба мати хороші і великі амбіції, але в той же час здорові. І я сказав це днями, розмовляючи з Федерером.

Так, це правда, що коли ти знаходишся в середині гонки і змагаєшся, ти хочеш перемогти. Але коли ти добігаєш кінця своєї кар'єри, і, чесно кажучи, я не відчуваю анітрохи більшого задоволення, ніж Федерер, від того, що у мене 22 титули, а у нього – 20. І я не думаю, що я був би більш задоволений чи щасливий, якби у мене було 25, на один титул більше, ніж у Джоковича (24). Я кажу це від щирого серця.

Звичайно, я хотів би, щоб в мене було 25, без сумніву, тому що в цьому і полягає спорт – намагатися бути найкращим. Однак, коли все закінчується, ти цінуєш те, що було, а не те, чи було трохи більше. Я думаю, ви цінуєте те, що врешті-решт вам вдалося викластися на повну, вижити, зробити одне з ваших дитячих захоплень дуже важливою частиною вашого життя. І, до того ж, успішно.

Я відчуваю, що мені дуже пощастило, якщо не брати до уваги травми. Той факт, що у мене були всі ці проблеми, змусив мене завжди цінувати все позитивне, що зі мною траплялося. Я думаю, що це дозволило мені насолоджуватися цим".

Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри. Легендарний тенісист повідомив, що Кубок Девіса в листопаді стане його останнім турніром.

Іспанець завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.