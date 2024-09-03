Надаль розкритикував умови проживання для спортсменів на Олімпійських іграх 2024
Рафаель Надаль
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Іспанський тенісист Рафаель Надаль (154) зізнався, що умови на Олімпіаді у Парижі були жахливими.
Його слова цитує сайт Marca.
"В Олімпійському селищі у нас навіть не було столу, щоб пограти в пачісі (настольна гра — прим.). Це зовсім не схоже на те, до чого ми звикли.
З точки зору комфорту або відпочинку це гірше, ніж будь-який наш турнір, але, якщо ти їдеш на Олімпійські ігри, ти повинен жити в селищі. Якщо раз на чотири роки тобі трохи некомфортно, думаю, ти все одно маєш бути там. Це досвід, який мені завжди дуже подобався", — сказав Надаль.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 колишня перша ракетка світу вилетів у другому колі, поступившись Новаку Джоковичу.