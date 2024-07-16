Надаль: Алькарас стане одним із найкращих в історії

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль вважає, що іспанець Карлос Алькарас (3) стане одним із найкращих тенісистів у історії.

Про це Рафа заявив у інтерв'ю Punto de Break.

"У мене таке враження, що ми говоримо про гравця, який стане одним із найкращих в історії. Це моє відчуття. Він гравець з величезним потенціалом.

Життя може швидко змінитися, це правда. Ніколи не знаєш, що може статися в майбутньому, але на сьогодні, якщо нам потрібно передбачити, що станеться в його кар'єрі — ми прогнозуємо дивовижні речі. Його рівень тенісу дуже високий. Якщо він зможе уникнути травм, то, звичайно, Сіннер буде присутній, але на сьогодні я бачу його разом із Сіннером над усіма іншими, безсумнівно.

Я не бачу багатьох гравців, які можуть зупинити його у турі, і найкраще в ньому сьогодні це те, що в кожному турнірі, на якому він грає, попри покриття, він буде фаворитом. Жоден гравець не був фаворитом на кожному турнірі та сьогодні я відчуваю, що в нього така аура, це відчуття.

Це велика перевага, тому я думаю, що він відчуває, що якщо буде грати на своєму рівні, його важко буде перемогти", — сказав Надаль.