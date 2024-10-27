Відомо, у якому форматі Надаль візьме участь у Кубку Девіса-2024

Рафаель Надаль відмовився від wild card в основну сітку цьогорічного Мастерса в Парижі.

Про це розповів Tennis Majors директор турніру Седрік Піолін, який впевнений, що іспанець зіграє на Кубку Девіса тільки в парному розряді, щоб не ставити під загрозу результат команди.

"Я запитав, чи є якийсь інтерес, але відповідь була дуже чіткою: він вирішив зіграти Фінал Кубку Девіса в Малазі як свій останній турнір, і до того часу він не гратиме в офіційних турнірах.

З того, що я знаю про нього, я вважаю, що він зіграє тільки в парному розряді, щоб попрощатися з командою і не ставити під загрозу результат команди заради особистої потреби попрощатися.

Є певний ризик (не грати раніше), але він добре себе знає, у нього є ціла команда, і я думаю, що у нього в голові все ясно. Чим менше ми граємо, тим менше у нас ритму. Чим менше ритму, тим менше впевненості. Безумовно, що з усіма його травмами за два роки, інші б завершили. До його честі, він вистояв і вибрав, коли і де закінчити. Це безцінно", – сказав Піолін.

Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри. Легендарний тенісист повідомив, що Кубок Девіса в листопаді стане його останнім турніром.

Іспанець завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.