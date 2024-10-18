Надаль: Присутність сина поруч допомагає пережити всі важкі моменти

Іспанський тенісист Рафаель Надаль після поразки від Карлоса Алькараса в півфіналі виставкового турніру Six Kings Slam розповів, що присутність його сина на трибунах надихає його на корті.

Про це Рафа сказав після закінчення матчу з Карлосом.

"Відтоді, як він з'явився на світ, я більше програвав, ніж вигравав. Водночас його присутність поруч допомагає пережити всі важкі моменти, які відбувалися в останні пару років. Він поводиться дуже добре навіть у пізню годину. Я щасливий".

Відзначимо, що Надаль продовжить виступи на змаганнях Six Kings Slam. В матчі за третє місце "Король грунту" зіграє проти серба Новака Джоковича. У фіналі змагатимуться Карлос Алькарас і Яннік Сіннер.

У 2019 році Рафаель Надаль і його подруга дитинства Марія Франциска зіграли весілля на Мальорці. У 2022 році у них народився син, якого теж назвали Рафаелем.