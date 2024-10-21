Надаль – про завершення кар'єри: Це буде велика зміна в моєму житті
Рафаэль Надаль
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Відомий іспанський тенісист Рафаель Надаль розповів, що ще до кінця не вирішив, чим займатиметься після завершення кар'єри.
Слова іспанця наводить портал Punto de Break.
"Це буде велика зміна в моєму житті. Мені потрібен час, щоб вирішити, чим я хочу займатися в майбутньому, адже з дитинства я живу як професійний спортсмен. Зараз я зосереджений на підготовці до Кубку Девіса і насолоджуюся останніми місяцями в якості професіонала, і я збираюся підготуватися найкращим чином, щоб бути конкурентоспроможним. Після цього я не хочу тиснути на себе, і мені просто потрібен час на роздуми".
Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри. Легендарний тенісист повідомив, що Кубок Девіса в листопаді стане його останнім турніром.
Іспанець завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.