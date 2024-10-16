Надаль розповів, чому Сіннера і Алькараса не варто порівнювати з Великою трійкою

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вважає, що зараз не час порівнювати Янніка Сіннера та Карлоса Алькараса з Великою трійкою.

Про це іспанець заявив в інтерв'ю DAZN SPORT.

"У них все чудово. Вони дуже молоді. Вони вже досягають дивовижних речей, виграють турніри Grand Slam та Мастерси, досягають неймовірних показників. Особливо ці двоє хлопців, Карлос і Яннік, роблять щось особливе. Я бажаю їм всього найкращого, щоб вони продовжували рости. Вони вже великі зірки. Я впевнений, що якщо їм вдасться уникнути травм, вони побудують дивовижну кар'єру.

Чи бачу я суперництво між Янніком і Карлосом? Нам потрібно почекати, але звичайно. Цього року вони виграли вже по два турніри Grand Slam. Номер 1 і номер 2 у світі. Вони створюють свою власну історію. Я думаю, що зараз не час порівнювати епохи. Тому що Новак все ще там. Роджер і я пішли, але це частина спортивної кар'єри кожного.

Зараз приходить нове покоління. Ми повинні дозволити їм створити своє власне суперництво і свою власну історію. Їм не потрібні порівняння з нами. Подивимося в кінці їхньої кар'єри, тоді і буде момент для порівняння того, що вони робили і що ми робили".

10 жовтня Надаль повідомив, що Кубок Девіса стане його останнім турніром. "Король грунту" виграв 22 турніри Grand Slam (з яких 14 – Ролан Гаррос) – лише у серба Новака Джоковича більше.

Велика трійка у тенісі — це загальний термін що використовують для описання трьох найбільш успішних гравців XXI століття, а саме: Роджера Федерера, Рафаеля Надаля і Новака Джоковича.