Просто прийміть це: Надаль чітко висловився про свою участь на US Open-2024

Іспанський тенісист Рафаель Надаль не впевнений, що зіграє на US Open-2024 — попри те, що напередодні він потрапив у заявку на турнір.

Про це "Король ґрунту" розповів після матчу проти Кемерона Норрі на турнірі ATP 250 у Швеції. Його слова наводить Eurosport.

"Усе просто — мені потрібно було заявитися, щоб мати можливість ухвалити рішення після Олімпійських ігор. На сьогодні рішення немає, і воно не буде прийняте до Олімпіади. Відтоді, як я приїхав сюди (у Швецію — прим.) в мене болять коліно, лікоть та спина. Просто прийміть це", — сказав Надаль.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Рафа виступить і в одиночному, і в парному розряді. У Парижі він об’єднається в команду мрії з Карлосом Алькарасом.

Цьогорічний US Open проходитиме з 26 серпня до 8 вересня.