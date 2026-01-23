Відома хорватська тенісистка відсторонена від участі у змаганнях через допінг

Міжнародне агентство з питань чесності в тенісі (ITIA) повідомило, що хорватську тенісистку Яну Фетт (189) відсторонено від змагань у межах Антидопінгової програми в тенісі.

Про це поінформував офіційний сайт ITIA.

Під час аналізу допінг-проб Фетт, зданих нею під час участі в плейоф Кубка Біллі Джин Кінг у хорватському Вараждині 16 листопада 2025 року, було виявлено три заборонені речовини: остарин S-22, метаболіт LGD-4033 і метаболіти GW501516. Проба В підтвердила результати проби А.

Для Фетт обов'язкове тимчасове відсторонення від тенісу набуло чинності з 22 грудня 2025 року. На період відсторонення спортсменка не має права виступати на змаганнях, тренуватися або відвідувати тенісні заходи, санкціоновані ATP, ITF, WTA, а також будь-якими національними асоціаціями.

Тенісистка має право оскаржити рішення про накладення на неї тимчасової дискваліфікації перед головою незалежного трибуналу. На сьогоднішній день Фетт не подала апеляцію.

29-річна Яна Фетт за свою кар'єру ставала переможницею 7 турнірів ITF і піднімалася на найвище для себе 97 місце в рейтингу WTA в жовтні 2017 року.

Нагадаємо, що в грудні 2025-го ITIA дискваліфікувало на 12 років китайського тенісиста Пана Женьлуна за організацію договірних матчів.