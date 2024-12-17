Чоловік Світоліної висловився про потенційне завершення кар'єри тенісиста

Титулований французький тенісист Гаель Монфіс заявив, що готовий продовжувати свою кар'єру, хоча і без грандіозних очікувань.

Його слова наводить BTU.

"Зараз у мене немає якоїсь конкретної мети. Головне завдання – насолоджуватися тенісом і радувати вболівальників. Постаратися виграти якомога більше матчів і знову кидати виклик найкращим.

Я намагаюся залишатися конкурентоспроможним і роблю все можливе для цього. Але розумію, що якщо трапиться хоч найменша серйозна травма, то на цьому все закінчиться. Проте є багато спортсменів, віком за 40, які все ще виступають на високому рівні. Чи зможу я повернутися, якщо таке станеться? Не впевнений", – зізнався 55-й номер рейтингу ATP.

Чоловік української тенісистки Еліни Світоліної додав, що йому складно сказати, коли і де він піде з тенісу.

"Звичайно, першими на думку спадають Roland Garros і Masters у Парижі. Париж – тому що це кінець сезону, а Roland Garros – тому що це особливий турнір. Я хочу, щоб це був один із них. Я люблю теніс і обожнюю змагатися, але це вже не мета сама по собі", – підкреслив Монфіс.

У сезоні 2024 року Монфіс здобув кілька перемог, серед яких матч проти Карлоса Алькараса на Мастерсі в Цинциннаті.

Про досягнення французького тенісиста та його кар'єру можна почитати в матеріалі Чемпіона.