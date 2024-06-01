Намагаюся бути реалістом: Монфіс розповів про цілі на решту сезону

Французький тенісист Гаель Монфіс (37) розуміє, що через вік змушений знижувати вимоги до себе.

Про це він зізнався на прес-конференції після враження від Лоренцо Музетті в іншому колі Ролан Гаррос. Його слова цитує Великий теніс України.

Я намагаюся бути реалістом. Я став набагато слабшим у фізичному плані, але я все ще тут. Мені дуже подобається грати. Я можу спробувати виступити на ґрунтовому корті, але, знаєте, я не грав чудово. І так триває вже багато років.

Я буду намагатися грати добре на тих покриттях, де я відчуваюсь трохи спокійніше, де грають у двосетовому форматі і мені легше проявити себе. Мені так простіше, менше обмежень.

Я вже давно не хвилююся, бо просто насолоджуюся собою. Це круто, бо я досі не здаюся. Я вже був дуже щасливий і здивований тим, що зміг виграти свій перший матч, і був не такий уже й далекий від того, аби пробитися до третього кола.

До кінця року у мене є свої маленькі цілі, яких я хочу спробувати досягти. Вони високі для мене, але набагато нижчі, ніж у молодшого Гаеля. Якщо я досягну їх, це буде чудово. Якщо ні, то теж чудово (посміхається).

У короткостроковій перспективі я хотів би кваліфікуватися на Олімпійські ігри. Надіюсь, що я вже майже кваліфікувався. Буду щасливим, коли це станеться офіційно. Це моя мета. Це буде круто", - сказав Монфіс.