Монфіс — про поразку на Вімблдоні: Це був важкий матч, треба віддати супернику належне

Французький тенісист Гаель Монфіс (33) прокоментував свою поразку представнику Болгарії Григору Димитрову в третьому колі Вімблдону, та сказав, що це був важкий матч.

Слова тенісиста передає BTU.

"Я почуваюся добре. Мені було дуже приємно повернутися на Вімблдон після трьох років перерви. Я провів два чудових матчі, і знову отримав хороший досвід. Так що, знаєте, це був тиждень радості, але все ж, є над чим працювати. Сподіваюся, я зможу зберегти позитивні речі, які трапилися протягом тижня, на майбутнє.

Мій суперник хороший гравець на траві. Переграв мене скрізь. Тож для мене це був важкий матч, і треба віддати йому належне", — сказав тенісист.

Нагадаємо, Монфіс зазнав поразки від болгарина Григора Димитрова (10) у третьому колі Вімблдону-2024.

Дружина Гаеля, Еліна Світоліна (21), продовжує боротьбу на найпрестижнішому трав'яному турнірі. У другому колі українка впевнено переграла німкеню Юле Німаєр (90). Наступним суперником Еліни буде представниця Тунісу Онс Жабер (10)