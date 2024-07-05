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Монфіс у трьох сетах поступився Димитрову в третьому колі Вімблдону-2024

Владислав Уткін — 5 липня, 19:07
Монфіс у трьох сетах поступився Димитрову в третьому колі Вімблдону-2024

Французький тенісист Гаель Монфіс (33) зазнав поразки від болгарина Григора Димитрова (10) у третьому колі Вімблдону-2024.

Гра тривала 1 годину 37 хвилин та завершилась з рахунком 6:3, 6:4, 6:3.

Димитров мав відчутну перевагу над чоловіком Еліни Світоліної у кожному з трьох сетів та доволі впевнено здобув путівку у наступний раунд трав'яного мейджору.

Загалом, Монфіс зумів зробити 16 ейсів (у болгарина — 6), допустив 8 подвійних помилок та не використав жодного з двох брейкпойнтів.

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Трава
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Третє коло, 5 липня

Григор Димитров (Болгарія) — Гаель Монфіс (Франція) 6:3, 6:4, 6:3

Нагадаємо, що у другому колі Монфіс переміг Стена Ваврінку в найвіковішому матчі Вімблдону за 53 роки.

Дружина Гаеля, Еліна Світоліна (21), продовжує боротьбу на найпрестижнішому трав'яному турнірі. У другому колі українка впевнено переграла німкеню Юле Німаєр (90). Наступним суперником Еліни буде представниця Тунісу Онс Жабер (10)

Wimbledon Еліна Світоліна Гаель Монфіс Ґріґор Дімітров Вімблдон-2024

Гаель Монфіс

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