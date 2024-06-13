МОК спростував інформацію про допуск представників РФ та Білорусі до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет не підтвердив інформацію про допуск до Олімпіади-2024 тенісистів з РФ і Білорусі.

Представник МОК Марк Адамс відповів на питання журналіста видання Watchers на пресконференції.

"Чи будуть російські та білоруські тенісисти допущені до Олімпійських ігор? Ні, не на цьому етапі. Комісія зараз перебуває в процесі оцінки та прийняття рішення. Я думаю, оголошення буде дуже скоро, найближчими днями ми очікуємо оголошення результатів. Сам процес ветування все ще продовжується", — заявив Адамс.

Раніше низка пропагандистських російських ресурсів опублікували інформацію, що ITF (Міжнародна тенісна федерація) допустила до Олімпіади тенісистів з РФ та Білорусі.

Важливо зазначити, що в ITF відсутні повноваження допускати тенісистів безпосередньо до Олімпійських ігор. Процесом допуску їх до змагань займається створена МОК AINERP (Індивідуальна комісія з перевірки відповідності нейтральних спортсменів).