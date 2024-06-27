МОК допустив вісьмох російських тенісистів до Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпіади-2024 у Парижі вісім російських тенісистів.

Про це йдеться на сайті організації.

На ігри допустили Данііла Медведєва, Андрєй Рубльова, Карена Хачанова, Романа Сафіулліна, Дар'ю Касаткіну, Людмилу Самсонову, Єкатеріну Александрову та Мірру Андрєєву.

Раніше повідомлялося, що Рубльов, Хачанов, Касаткіна, Самсонова та Соболенка відмовилися від участі у змаганнях.

Також схвалено участь білорусок Арини Соболенко та Вікторії Азаренко.

Тенісний турнір на Олімпіаді-2024 відбудеться на ґрунтових кортах з 27 липня по 4 серпня.

Зазначимо, що росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Нагадаємо, національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на ОІ.